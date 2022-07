Prefeitura de Carapicuíba faz mais de 20 mil ligações de demandas reprimidas da saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 16 de fevereiro de 2017

A área da saúde é prioridade da atual administração da Prefeitura de Carapicuíba. Nestes primeiros 45 dias de governo, a gestão encontrou muitos problemas relacionados à demanda reprimida de consultas e exames, a chamada fila de espera. Por isso, desde o início de janeiro tem realizado uma força tarefa com funcionários da saúde, inclusive aos sábados, ligando para a população para identificar e classificar as demandas, com o objetivo de organizar e melhor atender as pessoas. Já foram realizadas mais de 20 mil ligações.

Apenas de 2016, a Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva encontrou uma fila de espera de consultas e exames de quase 50 mil guias de encaminhamentos.

A Prefeitura de Carapicuíba está trabalhando para agilizar a marcação de consultas e exames da fila de espera, mas também continua realizando o atendimento das demandas atuais normalmente. Além disso, a meta da nova gestão nestes quatro anos de mandato é informatizar o sistema da saúde para garantir agilidade no atendimento à população.