Prefeitura faz operação de combate aos pancadões na Cohab

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 17 de fevereiro de 2017

A Prefeitura realizou no último fim de semana, na Cohab, operação para coibir os pancadões. As ações conduzidas pela Guarda Civil Municipal e Polícia Militar têm por principal objetivo acabar com os transtornos causados pelo som alto, aglomeração de pessoas, além de sujeira e garrafas deixadas no local.

Com a ação da Guarda Municipal e da Polícia Militar, a aglomeração foi dispersa e donos de veículos com som alto foram abordados e as documentações verificadas, além de averiguações relacionadas a outras irregularidades.

Segundo relatos dos moradores da Cohab, os pancadões acontecem aos fins de semana no local há mais de um ano. As ações em conjunto da Guarda Municipal e da Polícia Militar vão continuar nos próximos fins de semana.

A ajuda da população é fundamental para coibir esse tipo de atividade. O morador que tiver informações antecipadas sobre a realização de pancadões pode denunciar através do telefone da GCM 4183-5229.