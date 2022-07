Prefeitura abre inscrições para 150 vagas da Frente de Trabalho Municipal

Data de Publicação: 21 de fevereiro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba abre inscrição para 150 vagas de bolsistas pelo Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, também conhecido como frente de trabalho. As inscrições serão realizadas nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, 2 e 3 de março, no horário das 9h às 15h, na Quadra Coberta, localizada na Av. Brasil, nº 450, Cohab II. O contrato será de seis meses e pode ser prorrogado. Será necessário levar original e cópia simples dos seguintes documentos:

• RG ou Carteira de Trabalho e Previdência Social

• Cartão do PIS (ou Cartão do Cidadão)

• Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página da foto, qualificação profissional e último registro), ou outros documentos comprovando que o interessado está desempregado

• Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos

• Comprovante de Escolaridade

Somente será aceita a inscrição de um beneficiário por família e o candidato precisa ser maior de 18 anos, estar quites com as obrigações eleitorais e Serviço Militar, não ter rendimentos próprios, residir no Município de Carapicuíba há, no mínimo, dois anos, estar com CPF regularizado, estar desempregado há pelo menos 1 ano e não ser beneficiário de seguro desemprego ou qualquer programa assistencial equivalente.