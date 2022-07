Nota de Esclarecimento – Processo Seletivo Professor Substituto

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 24 de fevereiro de 2017

A transparência é fundamental na administração pública. Durante o período de transição do governo, a atual gestão da Prefeitura de Carapicuíba foi informada pela administração anterior que o processo seletivo 029/2016 para professor substituto poderia ser realizado normalmente em janeiro de 2017.

Porém, após ter realizado a seletiva nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, a atual gestão foi informada pelo Ministério Público sobre a existência de um Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo prefeito anterior, com o comprometimento de não contratar professores substitutos por processo seletivo devido à existência de um concurso público vigente (nº 01/2015).

Sendo assim, a Prefeitura de Carapicuíba não tem alternativa a não ser a de revogar o processo seletivo. É importante esclarecer que parte dos inscritos na seletiva foram aprovados no Concurso Público 01/2015. Já foram convocados candidatos aprovados e outros também poderão ser chamados no prazo de validade do concurso.

É preciso responsabilidade nas ações que interferem na vida das pessoas. A administração pública deve ser transparente e a atual gestão da Prefeitura de Carapicuíba repudia qualquer atitude de má fé.