Guarda Mirim de Carapicuíba visita sede da Guarda Civil Municipal

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 24 de fevereiro de 2017

Na quarta-feira, 22, as crianças e jovens integrantes da Guarda Mirim foram conhecer o trabalho dos Guardas Civis Municipais de Carapicuíba. Eles visitaram a base da GCM na Av. Inocêncio Seráfico e puderam saber mais sobre a rotina de trabalho dos guardas, entraram nas viaturas e também na base móvel do Programa “Craque é Possível Vencer”.

Os 80 integrantes da Guarda Mirim foram divididos em dois grupos de 40 pessoas e algumas mães acompanharam seus filhos durante a visita. A Prefeitura de Carapicuíba quer aproximar a Guarda Civil Municipal da população, humanizando a prestação de serviço e conhecer o dia a dia de trabalho da GCM é a uma das formas de promover integração e confiança.

A Guarda Mirim participou da campanha Patrulha da Dengue no último sábado, 18, na Vila Cretti, Vila Menck e Centro, com 95 integrantes de vários grupamentos, além de alguns pais que se juntaram à equipe. “A orientação da Guarda Mirim é exatamente a preocupação com o próximo – é fazer o bem”, comenta o comandante Marcos Ramos de Oliveira, “e um programa de conscientização como o Patrulha Dengue é uma grande oportunidade para o exercício de cidadania”.

Em Carapicuíba a GCM está subordinada da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Controle Urbano e a GCM realiza patrulhamentos diários nos parques municipais e ruas do município. O telefone da Guarda Civil Municipal é 4183-5229.