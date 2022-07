Prefeitura de Carapicuíba continua combatendo os pancadões

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 24 de fevereiro de 2017

A operação Tolerância Zero aos Pancadões segue a todo vapor em Carapicuíba. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar realizaram uma ação de prevenção nos pontos conhecidos por abrigarem esse tipo de evento. Foi fundamental a chegada da fiscalização antes do início dos pancadões, o que garantiu o sossego aos moradores. Também participaram da ação agentes de trânsito e da vigilância sanitária.

“Vamos continuar com a operação nos bairros da nossa cidade. Precisamos garantir o sossego ao trabalhador que acorda cedo para trabalhar e sofre com os transtornos causados pelos pancadões. É muito importante essa parceria entre as secretarias da prefeitura e a Polícia Militar”, afirma o prefeito.

No último fim de semana, foram vistoriados 17 estabelecimentos (bares e lanchonetes), sendo 15 fechados por possuírem irregularidades na documentação. A Prefeitura se reuniu com os comerciantes da Cohab na quinta-feira (23) para orientar quanto à regularização dos estabelecimentos.

A ajuda da população é fundamental para coibir esse tipo de atividade. O morador que tiver informações antecipadas sobre a realização de pancadões pode denunciar através do telefone da GCM 4183-5229