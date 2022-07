Voluntários da Guarda Mirim apoiam mutirões da Patrulha da Dengue

Data de Publicação: 24 de fevereiro de 2017

A série de mutirões da Patrulha Dengue, programa de prevenção da prefeitura de Carapicuíba, conta com apoio de voluntários da Guarda Mirim. No último sábado, 18, o mutirão esteve na Vila Cretti, Vila Menck e Centro. E a atuação dos voluntários da Guarda Mirim foi significativa. Foram 95 guardas mirins, de vários grupamentos, além de alguns pais que decidiram participar da ação.

“A orientação da Guarda Mirim é exatamente a preocupação com o próximo – é fazer o bem”, comenta o comandante Marcos Ramos de Oliveira, “e um programa de conscientização como o Patrulha Dengue é uma grande oportunidade para o exercício de cidadania”.

Essa foi a quarta edição da Patrulha da Dengue, programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, com apoio de voluntários de todas as outras secretarias. O grande mutirão largou no Ariston, no dia 28 de janeiro. Já no primeiro sábado desse mês, a Patrulha da Dengue esteve nos bairros do Jandaia, Santa Tereza, Santa Brígida e Novo Horizonte. A região da Cohab foi a beneficiada no dia 11.

Os focos de procriação do mosquito são pontos com água limpa e parada. O ovo do mosquito sobrevive até um ano no seco. Quando encontra umidade o ovo se transforma em larva e chega a fase adulta em apenas sete dias. Cada munícipe deve verificar possíveis criadouros uma vez por semana.