Prefeitura reforma Ginásio Ayrton Senna

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 24 de fevereiro de 2017

Depois de um longo período desativado, o Ginásio Ayrton Senna, agora reformado, foi entregue à população. O equipamento público, com capacidade para duas mil pessoas, passou por um processo de reforma e revitalização, o que inclui pintura interna e externa, além de pintura no piso da quadra, grades e traves. Os banheiros e vestiários foram devidamente identificados.

“Adequamos o equipamento público às normas e exigências de segurança”, acrescenta o prefeito, “como portas corta fogo e luzes de emergência. Foram algumas das condições para o fornecimento do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros”, explica.

O Ginásio Ayrton Senna já reiniciou atividades. No último final de semana, abrigou a largada do 13º Torneio de Férias, com as rodadas das categorias Menores no sábado, e as rodadas da categoria Principal no domingo.