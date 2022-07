Prefeitura renova parceria com a CCR para programas educacionais

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 24 de fevereiro de 2017

A Secretaria de Educação da prefeitura de Carapicuíba e a CCR Via Oeste renovaram compromisso para a realização do programa Caminhos para a Cidadania na rede de escolas municipais. O termo foi assinado no último dia 9, na sede da Secretaria de Educação.

Envolvendo elementos de trânsito, meio ambiente e cidadania, o programa é voltado para estudantes de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da rede pública.

Criado em 2014 pelo Grupo CCR, o Instituto CCR estrutura a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela empresa. O grupo apoia o desenvolvimento sustentável, sócio econômico e cultural nas regiões onde atua. São mais de 500 projetos, em 120 cidades, que já beneficiaram 7 milhões de pessoas desde 2003, com investimento de R$ 185 milhões.