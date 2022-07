Goleadas marcam abertura do Torneio de Férias

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 24 de fevereiro de 2017

O Ginásio Ayrton Senna, totalmente reformado e revitalizado, abrigou a abertura do Torneio de Férias, competição realizada pela Liga Carapicuibana de Futebol de Salão, em parceria com a Secretaria de Esportes da prefeitura.

Na categoria Principal, 16 equipes foram divididas em duas chaves:

Chave A – Último Gole, 7 de Setembro, Bola + um X, Azurra, Sem Futuro, Porto, Balaka e Meninos de Ouro.

Na rodada de abertura, O Porto bateu o Balaka por 5 a 1, e o sem Futuro deu de 3 a 1 no Meninos de Ouro. O Último gole venceu o Bola + Um X por 4 a 3, e o Azzura passou pelo 7 de Setembro por 3 a 2.

Chave B – Amigões FC, R-9, Fúria, Vila Cretti, Bola + um A, Guerreiros, Real Cohab 5 e 7 Garotos.

O Bola + Um A deu de 8 a 5 no 7 Garotos, e o R9 bateu o Vila Cretti por 6 a 3. O Furia derrotou o Amigões por 5 a 3, e o Guerreiros acabou vencendo o Real Cohab 5 por 3 a 2.

MENORES

As competições das categorias menores ficaram assim:

Categoria Sub 10 – Paulista FC, América Jrs, Crianças do Bem/Osasco e Crianças do Bem/Jandira.

O Crianças do Bem/Jandira começou com o pé direito, goleando o Crianças do Bem/Osasco por 10 a 1. Paulista e América empataram em 1 a 1.

Categoria Sub 12 – Paulista FC, América Jrs, Crianças do Bem/Osasco e Crianças do Bem/Jandira.

O Paulista bateu o América por 3 a 0, e o Crianças do Bem/Jandira deu de 4 a 2 no Crianças do Bem/Osasco.

Categoria Sub 14 – Paulista FC, América Jrs, Família Tibagi, Katados FS, Garotos da Vila, Meninos de Ouro e Vila Maria.

Destaque da rodada foi a goleada do Garotos da Vila: 12 a 4 no Família Tibagi. O Paulista bateu o América por 6 a 2 e o Katados passou pelo Meninos de Ouro por 4 a 3.

Categoria Sub 16 – América Jrs, Real Atletick, Katados, Crianças do Bem/Osasco, Cop. Charles K´Langos, Muno FS e Kolping Aldeia.

Mais goleadas. O Cop. Charlie K´Langos goleou o Muno por 6 a 1, e o Crianças do Bem deu de 6 a 2 no América. O Real Atletick acabou vencendo o Katados por 5 a 4.

Categoria Sub 17 – Real Atletick, Cop. Charles K´Langos, Pentágono, Garotos da Vila e 7 Garotos.

O Real Atletick deu de 5 a 2 no Pentágono e o Cop. Carlie K´Langos passou pelo Garotos da Vila por 3 a 2.

Devido aos feriados do Carnaval, não haverá rodada na próxima semana.