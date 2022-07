Biblioteca Móvel do Sesc traz leitura e conhecimento à população

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 3 de março de 2017

O que você pensaria se estivesse passando pelo Centro de Carapicuíba e encontrasse uma biblioteca móvel funcionando dentro de um caminhão, com livros atuais e em excelente estado de conservação, pra você levar pra casa e ter 15 dias para ler? E se você não precisasse pagar nada por isso? Gostou da ideia? Esse é o trabalho do Programa BiblioSesc, que desde 2005 tem como objetivo incentivar a leitura e deixando à disposição dos usuários diversos títulos divididos em categorias (literatura brasileira e estrangeira, contos, filosofia, ficção, etc).

Com 54 unidades espalhadas pelo Brasil, o BiblioSesc desta região tem como central de atendimento o Sesc Osasco. Em Carapicuíba a Unidade Móvel atua em três pontos diferentes: Centro, Vila Santa Terezinha e Jd. Planalto. Quinzenalmente atende em um bairro, posicionada sempre no mesmo lugar entre 9h e 17h, para facilitar o acesso da população.

Para ser usuário do serviço basta comparecer ao BiblioSesc com documento de identidade e comprovante de residência para que seja feito o cadastro. No final desse período deve-se comparecer no BilioSesc para devolução ou renovação do empréstimo.

Veja abaixo o calendário e os locais de atendimento:

Jd. Planalto – Emef Nai Molina do Amaral – Rua Serra das Agulhas Negras, 199 – Terças-feiras: 07 e 21 de março, 04 e 18 de abril, 02, 06 e 30 de maio, 27 de junho.

Vila Santa Terezinha – Escola Estadual Maria Alice Crissiuma Mesquita – Av. Rui Barbosa, 2600 – Quintas-feiras: 09 e 23 de março, 06 e 20 de abril, 04 e 18 de maio, 01 e 29 de junho.

Centro – Calçadão, em frente à Base da Polícia Militar – Quartas-feiras: 15 e 29 de março, 12 e 26 de abril, 10 e 24 de maio, 07 e 21 de junho.