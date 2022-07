Carapicuíba terá Unidade Móvel de Cultura do Sesi

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 4 de março de 2017

Uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o Sesi/SP garante à Carapicuíba uma Unidade Móvel de Artes e Cultura. A iniciativa visa integrar a comunidade e as diversas manifestações culturais.

Em um período de duas semanas, a carreta deve atender mais de 2.700 pessoas, com diversas atividades, como cinema, animação, arte eletrônica e música, além de um acervo de literatura.

A Unidade Móvel de Artes e Cultura ficará instalada de 7 a 22 desse mês, no bolsão da Avenida Deputado Emílio Carlos. Com a orientação dos agentes culturais do Sesi, a unidade receberá de grupos monitorados, além da visitação espontânea da população.