Carapicuíba realiza mutirão de limpeza no Cemitério Municipal

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 4 de março de 2017

Desde os primeiros dias de 2017, a Prefeitura de Carapicuíba está realizando o Programa Mutirão de Limpeza nos bairros do município. No dia 22/02, os funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Municipais iniciaram o mutirão no Cemitério Municipal.

“Para resolver o estado de abandono em que estava o cemitério são necessários muitos dias de trabalho. A equipe da Prefeitura tem trabalhado duro para arrumar a nossa cidade. Os servidores atuaram inclusive no sábado e segunda de carnaval”, afirma o prefeito.

A nova gestão encontrou muitos locais em Carapicuíba precisando de limpeza. Desde janeiro, a Prefeitura de Carapicuíba segue um cronograma de atuação nos bairros da cidade.

A limpeza do cemitério segue a todo vapor neste início de março para que a população encontre o local limpo e mais bem cuidado.