Carapicuíba lança programa Meu Bairro Melhor

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 9 de março de 2017

Para melhorar o aspecto dos bairros da cidade, a prefeitura de Carapicuíba lançou essa semana o programa Meu Bairro Melhor. Uma caravana de serviços. O grande mutirão conta com equipes para operação tapa-buraco, roçagem, recolhimento do mato roçado, capinação e varrição, coleta de lixo e entulho, frente cata-treco e ainda restauração de boca-de-lobo e pintura de sarjetas e faixas de pedestre. Toda a equipe da Secretaria de Obras está envolvida no programa.

Até as crianças entraram na dança. Uma equipe da Secretaria de Educação visita as escolas da rede municipal de cada região atendida, divulgando o programa. Após a apresentação do programa, ilustrando as atividades, as crianças são convidadas a participar, desenhando a cidade que elas gostariam de morar. “A exposição é feita de forma lúdica: as crianças opinam e depois desenham uma cidade bem limpinha e bacana”, explica Lilian, da secretaria de Educação.

“Precisamos muito da colaboração dos moradores”, aponta o prefeito, “porque a prefeitura está fazendo a lição de casa, mas é preciso que cada um faça sua parte”, avalia.

MULTA – O fato é que o munícipe que joga lixo ou entulho na rua está contra a lei. E isso dá multa. Segundo o decreto 4.260, quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, bocas de lobo, canteiros, jardins e praças públicas, está sujeito a uma multa de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

DENÚNCIA – Além disso, quem ajuda a fiscalizar a limpeza da rua conta agora com uma forma de denunciar. É que a prefeitura criou um canal de denúncia, no WhatsApp, é o “De Olho no Entulho”. É o número 97434-8101. Com esse aliado na fiscalização, a denúncia pode vir até acompanhada de uma foto.