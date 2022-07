Mais de 30 mil famílias de Carapicuíba receberão kit gratuito para TV digital

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 10 de março de 2017

Na segunda-feira (06), a prefeitura de Carapicuíba assinou um termo de cooperação com a empresa Seja Digital para orientação e entrega do kit digital, com antena, conversor e controle remoto, aos inscritos do CadÚnico, beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família. Serão beneficiadas mais de 30 mil famílias da nossa cidade.

A Prefeitura assinou o compromisso de ampliar o acesso da população à informação sobre o desligamento do sinal analógico de televisão e agendamento para retirada do kit gratuito. Dentre as ações planejadas, destaca-se a criação de pontos de apoio em 5 CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do Município.

“É muito importante a cooperação da Prefeitura para que as famílias possam ter acesso ao kit digital gratuito. Por isso, assinamos o termo de compromisso com a Seja Digital, que já está realizando esse trabalho de entrega do conversor, antena e controle remoto à população”, afirma o prefeito.

Quanto à entrega de kits, as famílias devem acessar o site sejadigital.com.br/kit com o NIS (Número de Identificação Social) ou CPF. Se o nome estiver na lista, já poderá fazer o agendamento e escolher o local, o dia e o horário de sua preferência. São cerca mais de 30 mil kits para serem entregues. Segundo a última atualização de dados, no dia 27/02, cerca de 49% da população já havia retirado o kit.

Todos os custos relacionados à distribuição de kits gratuitos são arcados pela Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. A parceria com a prefeitura prevê a concessão do espaço físico para que a Seja Digital possa atuar, orientando a população sobre o desligamento do sinal analógico de TV e auxílio para realizar o agendamento da retirada do kit.