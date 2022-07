Carapicuíba intensifica ações para melhorias da área da saúde

Data de Publicação: 10 de março de 2017

A saúde é prioridade da atual gestão da Prefeitura de Carapicuíba. A administração encontrou muitos problemas, como demanda reprimida de consultas e exames, unidades com estrutura precária, além de insatisfação da população quanto ao atendimento.

Nova ambulância e motolâncias

Na quarta-feira (8), Carapicuíba recebeu uma ambulância e duas motolâncias para atender a população. A viatura é uma UTI Móvel e conta com desfibrilador. “A saúde é prioridade da nossa gestão. Encontramos muitas dificuldades no nosso município, mas estamos buscando soluções para melhor atender à população, principalmente na área da saúde. A chegada dessas viaturas é muito importante. As motolâncias vão agilizar o atendimento e a UTI Móvel está equipada para atender os pacientes”, afirma o prefeito.

Limpeza e reparos

Nos primeiros dias da nova administração, o Pronto-Atendimento da Vila Dirce recebeu uma força tarefa para limpeza do local. O CEM (Centro de Especialidades Médicas) também foi limpo e recebeu reparos. Uma ação em conjunto de várias secretarias da Prefeitura. Outra unidade repaginada foi a UBS da Cohab V, que também atendeu os usuários num sábado, realizando mais de 100 consultas em duas especialidades (clínico e psiquiatra).

Gestão técnica

Em janeiro, a Secretaria de Saúde realizou o primeiro Encontro Estratégico dos Gestores da Saúde. A responsável pela pasta, apresentou informações gerais de organização e funcionamento, carências e metas para os próximos anos. “Esse encontro foi fundamental para aumentar a interação entre os servidores, essencial para oferecer um serviço público mais eficiente e humanizado”, disse a secretária de Saúde.

Outro evento realizado este ano, em fevereiro, foi a Plenária Municipal da Saúde da Mulher, com o tema “Saúde das Mulheres: desafios para a integralidade com equidade”. A Secretaria abordou a construção de políticas públicas de saúde para a mulher.

O departamento de recursos humanos da Secretaria de Saúde se reuniu com os servidores dos Pronto-Atendimentos para alinhar o procedimento relacionado à folha de ponto. Agora, o gestor de cada unidade é responsável pela folha da equipe, além da fiscalização do preenchimento para evitar fraudes e garantir que o profissional esteja trabalhando.

Em fevereiro, o prefeito assinou um decreto sobre a obrigatoriedade de marcação de ponto eletrônico pelos servidores. O prazo para implantação é de 180 dias.

Mês da Mulher

A Secretaria da Saúde fez um cronograma de homenagens ao Dia Internacional da Mulher. No dia 8, as unidades de saúde de Carapicuíba tiveram decoração especial, café da manhã, brindes e ações de beleza, a critério da equipe. Houve entrega de poesia às pacientes, músicos da Guarda-Mirim tocando flauta doce e saxofone e entrega para as servidores de uma mensagem.

Programação de palestras na sala de espera

09.03.17 (quinta)

Saúde da Mulher – Prevenção e Cuidados com a Saúde;

– Exames de rotina (Papanicolau, Auto-Exame da Mama, Consulta Ginecologista);

– Sinais de alerta;

16.03.17 (quinta)

– Auto Estima e Valorização Pessoal;

– Cuidados com a higiene pessoal e apresentação pessoal;

– Violência Doméstica e Sexual;

– Busca da felicidade! O que te faz feliz? (Reflexão)

23.03.17 (quinta)

Alimentação Saudável e Bem Estar;

– Hábitos alimentares;

– Prática de atividade física;

– Qualidade de vida (postura, lazer, tempo com a família e amigos)

– Alimentos que ajudam a combater a TPM, Menopausa, etc.