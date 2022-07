Prefeitura oferece serviço para descarte correto de óleo de cozinha e pilhas usadas

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 16 de março de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade oferece à população um serviço de recolhimento de óleo de cozinha e pilhas usadas. O ponto de entrega voluntária fica no Centro Administrativo da Prefeitura (Av. Pres. Vargas, 280 – Vila Caldas) que funciona das 8h às 17h.

O principal objetivo é evitar que as pessoas joguem o óleo diretamente em ralos e guias ou as pilhas em lixo convencional, hábitos que causam grande prejuízo ambiental como contaminação de água e solo.

O óleo a ser descartado deve ser levado em garrafas PET’s e depositado no ponto de coleta. O óleo é recolhido pela empresa parceira da Prefeitura, que realiza o processo de decantação e purificação, a fim de que se torne matéria prima na fabricação de biocombustível.

As pilhas (exceto baterias) devem ser depositadas em galões disponíveis na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Todas as pilhas arrecadadas são destinadas de acordo com as diretrizes da Logística Reversa, que responsabiliza o produtor pela destinação final do produto descartado.