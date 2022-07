Participe da ação Plantio Global de mudas de árvores

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 16 de março de 2017

Neste domingo, 19, haverá plantio de mudas de árvores na Rotatória do Km 21, na entrada da cidade. A ação Plantio Simultâneo Global vem à Carapicuíba por meio de parceria formada entre a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Fundação Alphaville e a ONG Transition Towns.

O Plantio Simultâneo Global acontecerá em diversos lugares em todo o mundo como Equador, Índia, Israel, Itália, Bélgica, Espanha, etc. No Brasil a ação acontecerá em Feira de Santana (BA), Mogi das Cruzes e Ribeirão Preto (SP), Uberlândia (MG), Brasília (DF), Manaus, (AM) e vários outros lugares.

As pessoas interessadas em participar devem fazer sua inscrição como voluntários no link http://bit.ly/2mTB287 até sexta-feira, 17.

Neste domingo, 19, haverá plantio de mudas de árvores na Rotatória do Km 21, na entrada da cidade. A ação Plantio Simultâneo Global vem à Carapicuíba por meio de parceria formada entre a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Fundação Alphaville e a ONG Transition Towns.

O Plantio Simultâneo Global acontecerá em diversos lugares em todo o mundo como Equador, Índia, Israel, Itália, Bélgica, Espanha, etc. No Brasil a ação acontecerá em Feira de Santana (BA), Mogi das Cruzes e Ribeirão Preto (SP), Uberlândia (MG), Brasília (DF), Manaus, (AM) e vários outros lugares.

As pessoas interessadas em participar devem fazer sua inscrição como voluntários no link http://bit.ly/2mTB287 até sexta-feira, 17.