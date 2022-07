Prefeitura apresenta programa Meu Bairro Melhor para alunos da rede municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 16 de março de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba lançou nessa semana o programa Meu Bairro Melhor, campanha que abrange uma série de ações para que a cidade fique mais limpa, bonita e organizada. O grande mutirão conta com equipes para operação tapa-buraco, roçagem, recolhimento do mato roçado, capinação e varrição, coleta de lixo e entulho, frente cata-treco e ainda restauração de boca-de-lobo e pintura de sarjetas e faixas de pedestre.

O engajamento da população é fundamental para o sucesso do programa e para chamar a atenção das famílias uma equipe da Secretaria de Educação visita as escolas da rede municipal de cada região atendida, divulgando o Meu Bairro Melhor. O programa é apresentado às crianças, elas são orientadas sobre a importância de não jogar lixo e entulho nas ruas e são convidadas a participar.

Para as crianças do ensino infantil são entregues panfletos explicativos com espaço para elas desenharem a cidade que elas gostariam de morar. Já para as crianças do ensino fundamental o pedido é para que elas escrevam uma redação sobre como elas gostariam que fosse o bairro onde elas moram. Para a professora Lilian, responsável pelas apresentações, “a exposição é feita de forma lúdica: as crianças opinam e depois desenham e escrevem sobre uma cidade bem limpinha e bacana”.