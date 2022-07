Prefeitura de Carapicuíba realiza a maior campanha de conscientização contra a dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 16 de março de 2017

Com o mutirão do último sábado, 11, a prefeitura de Carapicuíba concluiu a maratona de visitações do programa Patrulha da Dengue. Foram seis finais de semana, envolvendo mutirões de voluntários, percorrendo os bairros da cidade. Com largada no Ariston, no dia 28 de janeiro, o Patrulha da Dengue teve segunda edição no dia 4 de fevereiro, atendendo os bairros do Parque Santa Tereza, Santa Brígida, Jandaia e Novo Horizonte.

No dia 11 o grupo esteve na região da Cohab, e no dia 18, na região da Vila Cretti, Centro e Vila Menck. Já no dia 4 de março, o Patrulha da Dengue atuou na região do Jardim Maria Beatriz e Ana Estela, encerrando o programa no último dia 11, com mutirões nos bairros do Jardim Planalto e Jardim Santo Estêvão.

O programa é desenvolvido pela Secretaria de Saúde, com apoio dos outros setores do governo municipal e da Guarda Mirim. As equipes percorreram as ruas, abordando os moradores e orientando sobre os procedimentos para evitar a dengue.

AÇÃO CONTÍNUA – Mas a prefeitura mantém o patrulhamento nos bairros da cidade. A dengue e a chikungunya são ameaças constantes. Por isso, a Secretaria de Saúde mantém grupos de técnicos em visitação diária, com colaboração de voluntários do Exército Brasileiro.

“Qualquer ponto de água limpa e parada pode ser um foco de procriação. O ovo sobrevive no seco por um ano. Quando encontra umidade, o ovo se desenvolve e em apenas sete dias chega a fase adulta”, enfatiza Arleni Bolonhezi, da Secretaria de Saúde, “Cada cidadão deve contribuir, verificando sua residência e quintal uma vez por semana”.