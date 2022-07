Município de Carapicuíba/SP | “Meu Bairro Melhor” retira 106 caminhões de lixo e entulho da região da Aldeia e Novo Horizonte

“Meu Bairro Melhor” retira 106 caminhões de lixo e entulho da região da Aldeia e Novo Horizonte

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 16 de março de 2017

A primeira edição do programa Meu bairro Melhor envolveu a Aldeia, Vila Helena, Novo Horizonte e Parque Santa Tereza. Nos dias 8, 9, 10 e 11, de quarta a sábado, esses bairros passaram por uma geral.

O grande mutirão do programa Meu Bairro Melhor conta com equipes para operação tapa-buraco, roçagem, recolhimento do mato roçado, capinação e varrição, coleta de lixo e entulho, frente cata-treco e ainda restauração de boca-de-lobo e pintura de sarjetas e faixas de pedestre. A equipe toda conta ainda com 10 caminhões, 5 retroescavadeiras, uma pá carregadeira e uma Patrol.

Só a equipe tapa-buracos, restaurando a pavimentação das ruas, utilizou 34 toneladas de massa asfáltica. Os caminhões fizeram nada menos que 106 viagens, carregando entulho, lixo, grama e madeira. O cata-treco somou 10 viagens e o grupo ainda limpou 20 bocas de lobo, além de trocar as tampas de outras 35.

As crianças e os estudantes da rede de ensino local também participam da operação. A Secretaria de Educação promove uma série de apresentações nas salas de aula, discorrendo sobre o tema num programa de conscientização. “Agora o que precisamos é da colaboração de cada cidadão”, enfatiza o prefeito, “a prefeitura faz a operação, retira o lixo e o entulho, mas isso não adianta se o morador não fizer sua parte”.

MULTA – O munícipe que joga lixo ou entulho na rua está contra a lei. E isso dá multa. Segundo o decreto 4.260, quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, bocas de lobo, canteiros, jardins e praças públicas, está sujeito a uma multa de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.