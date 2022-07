Unidade Móvel do Sesi é diversão e cultura para a criançada

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 17 de março de 2017

Por fora, uma carreta com a identificação do Sesi. Por dentro, um leque de atividades que encantam a criançada. A Unidade Móvel de Cultura do Sesi, instalada no bolsão da avenida Deputado Emílio Carlos, tem uma agenda movimentada de visitações, fazendo a festa com a criançada da rede municipal de ensino. Além de um acervo de cerca de 5.000 livros, a criançada se envolve em atividades como animação, música e arte eletrônica.

O ônibus escolar estaciona com um grupo ruidoso. E a criançada quer saber o que tem na carreta do Sesi. As estantes são exploradas com voracidade. Diogo Marques, 7 anos, faz uma busca rápida e vibra quando encontra um livro sobre o Palmeiras. Senta-se e começa a folhear a publicação, atento às ilustrações. O grande interesse dele tem um argumento rápido: “porque eu sou palmeirense”, assegura convicto. Ao lado dele, Luan Silva, 7, também se interessou em olhar a revista. E justifica: “porque eu também sou palmeirense, oras”.

Nos computadores, a galerinha se diverte brincando com alterações de uma silhueta. Letícia da Silva, 7, adorou manipular a imagem: “dá pra tirar o olho, abrir a cabeça . . . “. Na biblioteca, gostou de todos os livros que viu. Isadora dos Santos, 7, também se divertiu no computador e adorou a revista do Snoopy.

Os agentes culturais do Sesi recebem os grupos monitorados na Unidade Móvel até o dia 22, quarta-feira. A previsão é atender, no período de 6 a 22, um público de cerca de 2.700 pessoas.