Terceira rodada do Torneio de Férias é marcada por goleada do R-9 contra Fúria

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 17 de março de 2017

A terceira rodada do Torneio de Férias, competição de futsal realizada no Ginásio Ayrton Senna, ficou marcada pela goleada do R-9, batendo o Fúria por 8 a 2. O 7 Garotos venceu o Real Cohab 5 por 5 a 3, e o Guerreiros passou pelo Amigões por 4 a 3. O Vila Cretti acabou vencendo o Bola + Um A por 6 a 5, e o Balaka deu de 7 a 4 no Meninos de Ouro. O Porto derrotou o Último Gole por 5 a 4, e o Azurra passou pelo Sem Futuro por 4 a 2. O Bola + Um X se recuperou e bateu o 7 de Setembro por 7 a 5.

MENORES – Rodada de goleadas

Sub 10 – O Crianças do Bem goleou o América por 10 a 1, e o projeto CDB Jandira deu de 4 a 2 no Paulista.

Sub 12 – O Paulista bateu o projeto CDB Jandira por 5 a 3, e o Crianças do bem venceu o América por 3 a 0.

Sub 14 – O Meninos de Ouro não compareceu para enfrentar o Paulista, e o Vila Maria derrotou o Garotos da Vila por 4 a 2. O Katados passou pelo América por 3 a 2.

Sub 16 – O Muno goleou o Katados por 8 a 2, e o Crianças do Bem passou pelo Real Atletick por 5 a 4. Cop. Charlie K´Langos e América empataram em 5 a 5.

Sub 17 – O Real Atletick goleou o 7 Garotos por 10 a 4, e o Cop. Charlie K´Langos derrotou o Pentágono por 5 a 3.

No próximo final de semana não haverá rodada do Torneio de Férias.