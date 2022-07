Crianças das Emeis Monteiro Lobato e Mundo Mágico estão em sede própria

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 21 de março de 2017

Depois de tantos anos com aulas em local provisório, as crianças das Emeis Mundo Mágico e Monteiro Lobato estão agora com aulas em sede própria. As crianças estavam provisoriamente abrigadas no Instituto Casa da Gente.

A Emei Mundo Mágico volta ao prédio de origem, a Quadra Coberta, na Avenida Brasil, 450. São 1.664 metros quadrados construídos, com 5 salas de aula e ambiente pedagógico recreativo, rampa de acessibilidade e 6 banheiros, incluindo os privativos para crianças. Com turmas pela manhã e tarde, a unidade atende 160 crianças.

A Emei Monteiro Lobato está localizada na mesma avenida, no número 24. São 430 metros quadrados construídos, incluindo 7 salas de aula e 2 ambientes pedagógico recreativos. Com turmas pela manhã e tarde, a unidade atende 232 crianças.