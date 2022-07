Com tema “Redescobrindo nossa História”, Carapicuíba celebra 52 anos na Aldeia

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 23 de março de 2017

No dia 26 de março, Carapicuíba completa 52 anos de emancipação político-administrativa. Em comemoração a esta data tão importante, a Prefeitura de Carapicuíba vai realizar diversas atividades gratuitas para a população com o tema “Redescobrindo nossa História”.

As atividades no Teatro de Arena da Aldeia começam com grande show do Fábio Teruel, radialista, evangelista e motivador. Valorizando os artistas de Carapicuíba, o palco também receberá show de grupos locais.

Já na Praça da Aldeia Jesuítica, haverá o cerimonial de homenagens com a presença do prefeito, vice-prefeita e demais autoridades do município. Um dos pontos mais simbólicos da festividade é a apresentação com grupo indígena.

“Carapicuíba é uma cidade que tem uma história rica. Queremos resgatar o orgulho de ser carapicuibano. Muitas pessoas não sabem que a nossa Aldeia faz parte das 12 aldeias do Padre Anchieta, sendo a única que ainda existe”, afirma o prefeito.

Outra representação das origens da festividade “Redescobrindo nossa História” será a exposição com desenhos das crianças da rede municipal de ensino. As feiras também farão parte dos 52 anos de Carapicuíba. Os munícipes vão contar com Feira de Carros Antigos, Feira de Artesanato e Feira Gastronômica.

O Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna na Cohab V será palco de atividades de zumba e fitness.