Circuito Cultural Paulista traz para Carapicuíba apresentações de teatro gratuitas

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 23 de março de 2017

Carapicuíba recebe neste mês fim de semana mais uma edição do Circuito Cultural Paulista. Trata-se da apresentação do espetáculo “Magavilha – Palhaça Carmela” neste domingo, 26, às 16h, no Plaza Shopping Carapicuíba. A entrada é gratuita.

No dia 02 de abril, às 16h e no mesmo local, a Cia UM apresentará a peça “Oliver Twist”, romance escrito por Charles Dickens em 1838 que relata as aventuras e desventuras de um rapaz órfão. Trata-se da encenação de um dos grandes clássicos da literatura mundial.

Os eventos têm o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A programação completa, incluindo as atividades em todos os municípios participantes, está disponível no site http://omelhordaculturasp.com.

O Circuito Cultural Paulista é um ótimo exemplo da capacidade da APAA – Associação Paulista dos Amigos da Arte, de criar e produzir eventos de grande porte e de qualidade para diferentes públicos. Com a curadoria dos mais importantes profissionais do Teatro, Dança, Circo, Música e Teatro Infantil, o programa idealizado pelo Governo do Estado de São Paulo leva a mais de 100 municípios paulistas programações gratuitas de qualidade, com uma média de 180 mil espectadores e mais de 650 atrações por edição.

O Plaza Shopping Carapicuíba fica na Estrada Ernestina Vieira, 149.