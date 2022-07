Rotatória do Km 21 recebe árvores no programa Plantio Global

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 23 de março de 2017

No último domingo, 19, a prefeitura de Carapicuíba realizou um plantio na rotatória do Km 21, na divisa com o município vizinho de Osasco. Trata-se de uma parceria com a Fundação Alphaville, dentro do programa Rede Internacional de Plantio Global. Contando com a presença do prefeito, o grupo plantou mudas como ipê, resedá, arueira salsa, angico vermelho, quaresmeira, guapuruvu e pau formiga.

Dentro de um programa de revitalização dos próprios municipais, o Parque da Aldeia foi atendido com um plantio de 240 mudas, em janeiro, principalmente ipê rosa, amarelo e branco, arueira, ingá, angico branco e vermelho, canafístula, quaresmeira e pitangueira.

E no próximo domingo, 26, o Parque da Aldeia recebe mais um plantio, dessa vez de 22 mudas, totalizando 52, numa alegoria ao aniversário de emancipação político-administrativa da cidade.