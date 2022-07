Torneio de Férias terá quarta rodada nesse fim de semana

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 23 de março de 2017

A quarta rodada do Torneio de Férias, competição de futsal realizada no Ginásio Ayrton Senna, promete agitar o fim de semana do aniversário da cidade.

No sábado, 25, a partir das 9 horas, jogam as categorias menores: Katados x Família Tibagi e Paulista x Garotos da Vila (Sub 14), Crianças do Bem x Projeto CDB Jandira (Sub 10), Crianças do Bem x Projeto CDB Jandira e América x Paulista (Sub 12), América x Paulista (Sub 10), América x Vila Maria (Sub 14), Cop. Ch. K`Langos x Crianças do Bem (Sub 16) e Garotos da Vila x 7 Garotos (Sub 17).

No domingo, 26, dia do aniversário de emancipação político-administrativa da cidade, a partir das 10 horas, jogam as equipes da categoria Principal: 7 de Setembro x Balaka, Último Gole x Azurra, Porto x Meninos de Ouro, Bola + Um X x Sem Futuro, Amigões x Vila Cretti, Guerreiros x 7 Garotos, Fúria x Bola + Um A e R-9 x Real Cohab 5.