Com mais de 500 mulheres atendidas, unidades de saúde realizam mutirão de Papanicolau

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 31 de março de 2017

No sábado (25), a Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Saúde realizou mutirão de exame Papanicolau em todas as UBS’s e USF’s (Unidade Básica de Saúde e Unidade de Saúde da Família) do município.

Foram atendidas mais de 500 mulheres, que também receberam orientação sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero.

A saúde é uma das prioridades da atual administração de Carapicuíba. Os mutirões de exames do Papanicolau serão realizados no último sábado de todo mês.