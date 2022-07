Estudantes de Carapicuíba enviam recado para o futuro no aniversário da cidade

Data de Publicação: 31 de março de 2017

Dentro dos eventos que marcaram o aniversário de emancipação político-administrativa de Carapicuíba, no último domingo, 26, o Parque da Aldeia abrigou um plantio de mudas, onde foram enterradas três cápsulas do tempo, contendo mensagens ambientais dos estudantes da cidade.

Os estudantes foram convidados a escrever cartas com o tema “como será Carapicuíba nas questões ambientais daqui a 20 anos”. Desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o programa Cápsula do Tempo Ambiental tem apoio das secretarias de Educação e de Cultura.

Os textos dos estudantes foram colocados em cápsulas de PVC, devidamente lacradas e enterradas. O local ganhou um ipê, tudo devidamente registrado e marcado em um mapa que ficará em exposição na Secretaria de Ambiente, com cópias nas secretarias de Cultura e de Educação. Essas cápsulas serão desenterradas em 26 de março de 2037. Segundo a equipe organizadora, a ação visa conscientizar sobre a necessidade de preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, numa confrontação da situação atual com a do futuro.

52 ANOS – A festa de aniversário da cidade se estendeu por todo o domingo. Logo pela manhã, teve aulão de zumba no Ginásio Ayrton Senna, seguido do Jogo das Estrelas, no Estádio do Niterói, contando com as presenças de Neto e Dinei, do Corínthians, Müller e Gustavo Nery, do São Paulo, e Velloso, do Palmeiras, além do jogador de basquete Oscar.

Já no Parque da Aldeia, teve Solenidade de Aniversário, contando com as presenças do prefeito e da vice-prefeita. Em seguida, a Câmara Municipal realizou, no mesmo palco, a Sessão Solene. Na Arena local, a apresentação do radialista Fabio Teruel atraiu um público estimado em 12 mil pessoas. A festa contou ainda com exposição de artes dos estudantes, mostra de carros antigos e muitos brinquedos para a criançada.