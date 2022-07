Carapicuíba realiza 1ª Virada Feminina com serviços gratuitos para as mulheres

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 31 de março de 2017

Encerrando as atividades do mês da mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, realizou na segunda-feira, 27, a 1ª Virada Feminina da cidade no Calçadão.

As mulheres contaram com serviços gratuitos como corte de cabelo, maquiagem, limpeza de pele e sobrancelhas. O evento também teve o apoio da Mary Kay e Tupperware, com a tenda para as mulheres empreendedoras.

Além disso, as carapicuibanas receberam orientações sobre Cadastro Único/Bolsa Família, informações sobre os direitos das mulheres na tenda da Defensoria Pública. O evento também contou com uma tenda do Seja Digital e apresentação de Kung Fu da academia Mao.