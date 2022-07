Mais de 20 mil pessoas prestigiam aniversário de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 31 de março de 2017

No último dia 26, Carapicuíba completou 52 anos de emancipação político-administrativa, e a prefeitura programou uma série de eventos, como aulão de Zumba, no Ginásio Ayrton Senna, Jogo das Estrelas, no Estádio Niterói, e a festa do Parque da Aldeia, onde aconteceram também as solenidades. Todos os eventos voltados para a família carapicuibana, somando um público de mais de 20 mil pessoas.

O domingo começou agitado, com aulão de zumba no Ginásio Ayrton Senna, com as professoras Arlete e Andressa orientando dezenas de alunas. Em seguida, no Estádio do Niterói, aconteceu o Jogo das Estrelas, com a Seleção Carapicuibana enfrentando a Seleção Paulista de masters. O time visitante veio com Neto e Dinei, do Corinthians, Müler, do São Paulo, e Veloso, do Palmeiras, além do jogador de basquete Oscar Schmidt.

A equipe da casa abriu o placar com gol de Cobrinha, de cabeça. No segundo tempo, Osvaldo Gambá ampliou para o time carapicuibano. Pouco depois, Cobrinha dribla o goleiro e amplia: Carapicuíba 3 a 0. Já no final do segundo tempo, Oscar, de pênalti, diminui a diferença.

Já no Parque da Aldeia, berço da cidade, teve um dia inteiro de atividades. Logo pela manhã, a praça da Aldeia abrigou a Solenidade de Aniversário, com mesa composta pelo presidente da Câmara Municipal , a vice prefeita e o prefeito. A abertura foi feita pela introdução dos pavilhões, pela Guarda Mirim, seguida do Hino Nacional, executado pela Banda da Polícia Militar. O evento contou ainda com uma apresentação de maracatu, pelos alunos da Oca Escola Cultural. Em seguida, a Câmara Municipal realizou a Sessão Solene, no mesmo local.

No palco da Arena, um público de cerca de 12 mil pessoas assistia a apresentação do radialista Fábio Teruel. Chamado ao palco pelo radialista, o prefeito deixou um recado de otimismo para a multidão presente: “estamos trabalhando sete dias por semana para arrumar a casa. Todo nosso esforço é no sentido de resgatar a auto estima dda família carapicuibana. Queremos que nossa população tenha orgulho de Carapicuíba”, afirmou.

No Parque da Aldeia, foram realizados ainda um plantio de mudas e o enterro de uma cápsula do tempo, com cartas de estudantes da cidade. Isso tudo além da mostra de carros antigos, exposição de estudantes e o parque de brinquedos.