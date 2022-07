Prefeitura se reúne com presidente da Cohab para regularização das áreas do Parque dos Paturis

Data de Publicação: 31 de março de 2017

Na terça-feira, 28, a prefeitura de Carapicuíba, a promotora Dra. Sandra Reimberg e o secretário de Assuntos Jurídicos participaram de reunião com o presidente da Cohab-SP (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo), Edson Aparecido, para tratar sobre a regularização das áreas do Parque dos Paturis, que atualmente pertencem à Cohab.

“A nossa administração continua colocando ordem na casa. As ocupações tem sido um tema de muitas queixas da população. Desde o início da gestão, estou trabalhando para transferir definitivamente a titularidade do Parque dos Paturis e outras áreas da Cohab, que estão invadidas, para a prefeitura de Carapicuíba”, afirma o prefeito.

Durante a reunião ficou acertado que a prefeitura de Carapicuíba vai realizar um estudo jurídico, no prazo de 30 dias, para desapropriar o Parque dos Paturis. Após a ação desapropriatória, a Cohab dará a posse definitiva da área para a prefeitura de Carapicuíba. É importante ressaltar que este reconhecimento será realizado em juízo. O Ministério Público acompanhará todo o processo para que não haja questionamento posterior.

Revitalização do Parque

Após a Cohab dar posse definitiva da titularidade do Parque dos Paturis, a Prefeitura de Carapicuíba poderá entrar com ação de reintegração de posse das áreas invadidas. Além disso, a atual administração poderá concretizar o projeto de revitalização que já foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

O projeto de revitalização do Parque dos Paturis inclui o fechamento com grades e funcionamento de acordo com o interesse da população. Além disso, haverá nova pista de caminhada, áreas para atividades esportivas e culturais e banheiros públicos reformados.