Prefeitura se reúne com delegado seccional e comandante da PM para tratar sobre segurança nos parques

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 31 de março de 2017

Na segunda-feira (27), a prefeitura de Carapicuíba se reuniu com delegado seccional de Carapicuíba, Dr. Dejar Gomes Neto e o comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar tenente-coronel Antonio Carlos da Silva para tratar sobre melhorias na segurança, principalmente nos parques da cidade. Também participaram da reunião a vice-prefeita, o secretário de Segurança Pública, e os majores Roque e Eunice.

“É muito importante somar forças para melhorar a segurança na nossa cidade. Carapicuíba enfrenta uma série de problemas estruturais acumulados ao longo dos anos, inclusive o abandono dos parques pelas gestões anteriores. Em apenas três meses da nossa administração, já desenvolvemos um projeto para revitalizar o Parque dos Paturis, que inclui cercar o local, discutir com a população o horário de funcionamento, entre outras medidas de segurança”, afirma o prefeito.

Na semana passada, as equipes da Secretaria de Infraestrutura realizaram a manutenção das lâmpadas no Parque dos Paturis, inclusive com nova fiação, pois houve furto de fios. Esta é a segunda vez que Prefeitura realiza a manutenção da iluminação devido aos furtos, em ambas as ocasiões a administração registrou boletim de ocorrência. Além disso, as equipes também realizaram a ampliação dos postes de iluminação para melhorar a segurança.

De acordo com o secretário de segurança, a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão realizar ações em conjunto nos parques da cidade. A Prefeitura de Carapicuíba também trabalha com medidas para prevenir a criminalidade. Desde fevereiro, a Base Móvel da Guarda Municipal do Programa “Crack é possível vencer” está percorrendo os parques de Carapicuíba, orientando os moradores e realizando uma ação preventiva na área da segurança.