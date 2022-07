Prefeitura desocupa áreas invadidas na Cohab

Data de Publicação: 7 de abril de 2017

Na última semana, a prefeitura de Carapicuíba desocupou diversos lotes vendidos e ocupados irregularmente na região da Cohab. Um indivíduo se fazia passar por proprietário das terras e vendia os lotes, garantindo a legalidade dos mesmos. Só que eram áreas públicas e o sonho dessas famílias virou pesadelo.

É o caso de R.B.R., que “comprou” um terreno no local em junho de 2015. Deu uma entrada e parcelou o restante, até 2019. Ou L.D.C., que adquiriu um terreno com o mesmo indivíduo. Alguns outros terrenos nas imediações já apresentavam alicerces de construções, que foram demolidas. Há outros terrenos locados, um deles com caçambas.

A prefeitura, com a ação de reintegração de posse, irá desocupar todos os terrenos. As construções estão sendo demolidas e os “compradores” orientados a procurarem ressarcimento dos valores pagos, a serem cobrados em juízo do “vendedor”.

“As áreas públicas são destinadas ao bem comum, de toda a população”, salienta o prefeito, “e deve abrigar equipamentos como uma escola, um ambulatório, ou uma praça, por exemplo. Estamos começando a colocar a casa em ordem e nesses casos, a prefeitura age com firmeza, garantindo a reintegração de posse das áreas invadidas”.

ENTENDA O CASO – A atual administração encontrou a cidade com várias ocupações irregulares. Desde janeiro deu início num programa para evitar novas invasões e ações de reintegração de posse para os locais ocupados irregularmente. Nesses casos citados acima, um indivíduo vendia lotes na avenida Pilar do Sul. A prefeitura agiu rápido e os lotes estão sendo desocupados.

“Não vamos medir esforços para conter esses abusos. A prefeitura, com a ação de reintegração de posse, está desocupando as áreas invadidas. Isso atende a um apelo da população local, pois as invasões ampliam os problemas de segurança e desvalorizam os imóveis da região”, avalia o prefeito. “E quero aproveitar pra avisar o munícipe. Não compre imóvel sem consultar a prefeitura. Telefona aqui na prefeitura, na Habitação, pra conferir se o terreno que o senhor está comprando é regular. Isso antes de fechar qualquer negociação”, finaliza o prefeito.