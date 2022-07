Carapicuíba é premiada por campanha de combate à tuberculose

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de abril de 2017

A Secretaria de Saúde da prefeitura de Carapicuíba foi premiada por sua ação de combate à tuberculose. A campanha de busca ativa de sintomáticos respiratórios foi realizada de 2 a 20 de março deste ano, e a equipe recebeu o prêmio no último dia 28 de março, no Centro de Convenções Rebouças.

“Nesse período de campanha, as equipes das Unidades Básicas de Saúde intensificaram a busca ativa por sintomáticos respiratórios, ou seja, quem tem tosse por mais de três semanas”, descreve o Dr. Amadeu Antonio Vieira, interlocutor do Programa Municipal Contra a Tuberculose, “detectados casos que se enquadram nesse perfil, era colhida amostra de escarro para exame”. Somando forças, alunos de graduação em enfermagem (disciplina de Saúde Coletiva) e professores da FNC – Faculdade Nossa Cidade, juntamente com técnicos do NAIC – Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba, fizeram um mutirão na recepção do PA Vila Dirce, no Centro de Atenção à Terceira Idade (Catic) r cadeia pública municipal.

Como resultado, foram diagnosticados três novos casos, em tratamento gratuito no sistema municipal de saúde, por um período de seis meses.

A ação teve o reconhecimento da Secretaria de Estado da Saúde, e o município de Carapicuíba foi premiado em solenidade realizada no dia 28 de março, Dia Mundial de Combate à Tuberculose.

“Qualquer pessoa que apresente tosse por mais de três semanas deve procurar uma unidade de saúde municipal e solicitar que seja colhida uma amostra de escarro para exame”, recomenda o Dr. Amadeu Vieira, “nosso laboratório municipal possui equipamentos de última geração e realiza o exame de biologia molecular, para diagnóstico de tuberculose. O exame é indolor, não invasivo e gratuito”.