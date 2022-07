Carapicuíba realiza 17ª encenação da Paixão de Cristo no Teatro de Arena na Aldeia

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 7 de abril de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza nos dias 13 e 14 de abril, às 19h30, a 17ª encenação da Paixão de Cristo, no Teatro de Arena do Parque da Aldeia. A representação conta com elenco de 218 atores. São cerca de 350 pessoas envolvidas direta e indiretamente no total.

O espetáculo “Drama da Paixão de Cristo” conta com a parceria da Secretaria de Turismo do Governo do Estado, que atuará no apoio estrutural do evento como palco, fechamento e grades de proteção.

“Carapicuíba é uma cidade que tem uma tradição religiosa muito grande. A Paixão de Cristo faz parte do nosso calendário e é muito importante a manutenção deste espetáculo para a população. A parceria com o Governo do Estado proporciona uma economia significativa de custos para a prefeitura”, afirma o prefeito.

Fazem parte do elenco os atores Wesley Tavares (Jesus), Chimene Araujo (Maria), Daniely Tavares (Maria Madalena), Igor Marim (José), Eder Chaves de Oliveira (Diabo), Emerson Ferreira (Judas), Diego Rosa (João Batista), Carrasco (Jorge Luiz).

A encenação tem renovada a trama todos os anos, mantendo a história original, com novo cenário e performances. A capacidade de público é de até 10 mil pessoas e a classificação é livre.

17ª Encenação da Paixão de Cristo de Carapicuíba

Quando: 13 e 14/04

Horário: 19h30

Local: Teatro de Arena – Parque da Aldeia

Classificação: livre

Entrada: gratuita