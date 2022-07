Nota de Esclarecimento sobre a Escola Municipal de Música Tim Maia

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 19 de abril de 2017

Sobre a Escola Municipal de Música Tim Maia, a Prefeitura de Carapicuíba informa que desde os primeiros dias desta gestão está tomando todas as providências jurídicas para o retorno das atividades. É importante esclarecer que as aulas foram suspensas no ano de 2016, devido às investigações do Ministério Público sobre irregularidades ocorridas na GESTÃO ANTERIOR.

A transparência é uma marca da atual administração, que tem trabalhado para colocar a casa em ordem, inclusive corrigindo erros das gestões anteriores. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo têm realizado reuniões com os professores e alunos nos dias 11 e 26 de janeiro, 13 de fevereiro e 7 de março.

É importante ressaltar que a atual administração da Prefeitura de Carapicuíba tem trabalhado por melhorias na área e valoriza os espaços e programas de atividades culturais da cidade.

Entenda o caso

Em 2016, o Ministério Público instaurou o inquérito civil nº 2104/16 para investigar irregularidades na contratação de oficineiros da Escola Municipal de Música Tim Maia, durante a gestão anterior. Diante disso, as atividades tiveram que ser suspensas.

Para voltar às atividades da Escola Tim Maia, o Departamento Jurídico da Prefeitura de Carapicuíba já está estudando e vai implementar uma nova forma de contratação para o retorno das atividades.