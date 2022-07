Programa de regularização fundiária beneficia mais de 1.200 famílias

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 19 de abril de 2017

Em uma ação que beneficia simultaneamente diversos núcleos, o programa de regulamentação fundiária de Carapicuíba envolve 1.254 lotes, e igual número de famílias. O programa atende, nessa primeira etapa, sete núcleos: Jardim dos Trabalhadores, Residencial Nova Veloso III, Jardim das Palmeiras, Residencial Nova Jerusalém, Rua Cataguá, 1º de Maio e Jacarandá.

No último dia 5, o prefeito e a secretária de Habitação, foram recebidos na capital pela equipe do programa Cidade Legal. Já no dia 12, quarta-feira, a equipe da Habitação realizou uma reunião com representantes dos núcleos beneficiados. “Essa semana nossa equipe começou uma maratona de visitas de avaliações”, acrescenta, “isso para confirmar os apontamentos feitos pelo DAEE, Cetesb e Sabesp”.

Para o prefeito, os resultados do programa apontam um grande avanço no setor: “Nunca tivemos uma ação como essa na cidade, e já estamos caminhando a passos largos”, avalia, “um núcleo como o Residencial Nova Veloso III, por exemplo, já está perto da finalização, inclusive com registro em cartório. Em breve entregaremos as matrículas individualizadas a cada família”.