Representantes da Prefeitura e de entidades assistenciais se reúnem para falar sobre o Marco Regulatório

Data de Publicação: 27 de abril de 2017

No mês de abril a prefeitura promoveu um encontro entre representantes da Secretaria de Assistência Social e de entidades assistenciais de Carapicuíba. O objetivo foi dialogar com as entidades sociais que recebem recursos estadual e federal e informar alguns procedimentos que a administração tem adotado no cumprimento do Marco Regulatório (Lei 13.019/2014).

A prefeitura oferece o apoio necessário para que os atendimentos prestados não sejam interrompidos. As entidades conveniadas passarão a assinar um termo de colaboração, como prevê a legislação, assim como outras mudanças que também extingue o termo “convênio” e passa a chamar as parcerias por fomento, colaboração e cooperação. Os representantes puderam trocar experiências e esclarecer dúvidas.