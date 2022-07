Carapicuíba tem ação de educação no trânsito pelo Movimento Maio Amarelo

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 4 de maio de 2017

Neste mês é celebrado em todo o país o Movimento Maio Amarelo, que nasceu com o propósito de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito e Carapicuíba apóia esta iniciativa tão importante. Por meio das secretarias de Transporte e Trânsito e de Educação, a prefeitura realiza nesta quinta (4) e sexta-feira (5), a partir das 9h, ato de conscientização e educação no trânsito na região central da cidade.

Alunos da rede municipal de ensino e agentes de trânsito estiveram no semáforo do cruzamento da Av. Deputado Emílio Carlos com Viaduto Jorge Julian distribuindo flores, material educativo e o laço amarelo, símbolo da campanha. Pedestres e motoristas são chamados a refletir sobre os cuidados que devemos adotar em nosso dia a dia para que o número de acidentes diminua o máximo possível.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública referentes ao primeiro trimestre de 2017, Carapicuíba registrou redução no número de feridos em acidentes de trânsito, se comparado ao mesmo período no ano passado, passando de 190 em 2016 para 139 em 2017. Infelizmente foi registrada uma morte a mais, sendo quatro nestes primeiros meses e três em 2016.

A prefeitura tem atuação firme e constante na fiscalização, revitalização e colocação de novas placas de sinalizações, instalação de equipamentos eletrônicos modernos e operações diárias de tráfego. Tudo para minimizar o máximo possível o número de acidentes nas vias da cidade e proporcionar mais segurança para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.

Junte-se a nós nessa campanha pela vida. Faça sua parte e utilize o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, se ingerir bebida alcoólica não dirija, não use o celular ao volante e use capacete. Ações simples e preventivas salvam vidas. Mais informações podem ser obtidas pelo site do Movimento http://maioamarelo.com.