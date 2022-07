Festa do Trabalhador reúne mais de 50 mil pessoas em Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 4 de maio de 2017

Com apresentações dos artistas celebrados da atualidade, a Festa do Trabalhador reuniu um público de mais de 50 mil pessoas, na última segunda-feira, no Parque do Planalto. O evento teve realização do Plaza Shopping Carapicuíba, promoção da Rádio Tropical e apoio institucional do governo do Estado de São Paulo e prefeitura de Carapicuíba. Mesmo reunindo uma multidão, o evento transcorreu com segurança num ambiente familiar.

O público vibrou com Zezé di Camargo & Luciano, Maiara & Maraisa, Bruno & Marrone, Everton & André, Delluka Vieira, João Bosco & Vinícius, Pedro Paulo & Alex, Zé Neto & Cristiano, Jads & Jadson, Lucas Lucco, Pixote, Turma do Pagode, Bruninho & Davi, Felipe Araújo e Ciro Aguiar.

Os padres Adilson e Othoniel fizeram uma oração abençoando o evento. “Carapicuíba tem um povo trabalhador. Um povo que merece uma festa como essa”, enfatizou o prefeito.

Na terça-feira, logo cedo, as equipes da prefeitura começaram a limpeza do parque. O lixo foi recolhido, deixando o parque em condições para ser utilizado pela população local.