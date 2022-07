Centro recebe primeiros quiosques padronizados de ambulantes

Na sexta-feira (5/5), foram instalados os primeiros quiosques padronizados nas travessas do Calçadão, como parte do Programa Ambulante Legal da Prefeitura de Carapicuíba. A Prefeitura criou uma Comissão formada por vereadores, ambulantes e representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho para organizar o comércio ambulante.

O programa faz parte da reorganização do Centro, visa facilitar o fluxo dos pedestres e dar dignidade aos ambulantes que estarão organizados e com quiosques padronizados.

Em fevereiro, a Prefeitura realizou o recadastramento dos ambulantes. No Calçadão, são 140 ambulantes. Os quiosques vão deixar o comércio organizado e padronizado, beneficiando os moradores de Carapicuíba, comerciantes e ambulantes.

O próximo passo é organizar os ambulantes do Terminal do Centro e do camelódromo, próximo ao viaduto Jorge Julian. A padronização do camelódromo será realizada com boxes de arquitetura moderna, o que melhorará o aspecto do comércio ambulante, atraindo mais consumidores.