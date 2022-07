Bom Prato comemora três anos de atendimento e mais de 1 milhão de refeições servidas

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 11 de maio de 2017

No dia 8 de maio o Bom Prato Carapicuíba completou três anos de atendimento à população. Desde sua inauguração já foram servidas mais de 1 milhão de refeições, sendo 212.504 cafés da manhã e 883.710 almoços. Para comemorar será servido um almoço especial na terça-feira, dia 16, com arroz primavera, feijão, pernil ao molho barbecue, bata grã duque, salada, suco e de sobremesa bolo de brigadeiro.

O Bom Prato é uma rede de restaurantes populares que oferece refeições de qualidade com baixo custo financeiro. As refeições matinais são compostas de café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. As refeições são completas e compostas por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).

A unidade Carapicuíba fica na Av. Miriam, 385, Centro e atende uma parcela significativa da população. O café da manhã é oferecido das 7h às 9h por R$ 0,50 e as refeições, a partir das 10h30 até o término, por apenas R$ 1,00. Crianças até seis anos têm a refeição gratuita.