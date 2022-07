Zé Neto e Cristiano apadrinham Campanha do Agasalho em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 12 de maio de 2017

Os cantores da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano apadrinharam a Campanha do Agasalho de Carapicuíba. A dupla, que desde 2012 vem alternando sucessos na carreira, esteve se apresentando na Festa do Trabalhador, em Carapicuíba. Sensibilizados, os cantores confirmaram apoio à campanha que terá como tema “Meu único pedido: aquele agasalho guardado. Venha e Doe comigo”. O lançamento da campanha aconteceu nessa sexta-feira, 12, na sede do Fundo Social de Solidariedade.

para ver a lista complesta com os endereços dos pontos de arrecadadação.

MARATONA DE AÇÕES – No decorrer da campanha haverá uma série de ações solidárias. Já estão programados um jantar dançante, gincana solidária envolvendo todas as secretarias e a Câmara Municipal, um jogo de futebol entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, incluindo também uma rifa solidária.

Haverá postos de arrecadação distribuídos em diversos pontos da cidade, como a rede de repartições públicas, gabinetes da Câmara Municipal, comércio, estações ferroviárias, empresas privadas, organizações sociais e demais localidades que manifestem interesse.

“É o momento de juntar forças e convidar todos os setores da sociedade para ajudar quem tem frio”, comenta a representante do Fundo Social de Solidariedade. “Esse ano teremos um inverno rigoroso e precisamos do máximo de peças de agasalho em bom estado para distribuir à nossa população carente”.