Cemitério Municipal Reformado

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 16 de maio de 2017

Todas as dependências do Cemitério Municipal de Carapicuíba passaram por um processo de reforma. As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Municipais se empenharam nos mais diversos setores do equipamento público. A área dos jazigos foi roçada e o mato cortado retirado.

O velório do cemitério foi totalmente reformado: as paredes receberam textura, interna e externa, e o teto ganhou gesso e iluminação led. Já os banheiros passaram por uma transformação, com paredes de azulejos branco e pias de mármore preto. A fachada foi completamente reformada, com ladrilhos azuis nas jardineiras e muretas na arborização frontal.

Veja mais fotos no nosso Facebook.