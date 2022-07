Estudantes da rede municipal participam de plantio no Parque Planalto

Data de Publicação: 16 de maio de 2017

Na manhã de sexta-feira, dia 12, os estudantes da rede municipal de ensino plantaram 200 mudas de árvores no Parque do Planalto. Trata-se do Programa Planalto Verde-Mãe, com plantio de árvores como ipê, manacá-da-serra, pau-brasil, goiabeira e pintangueira, entre outras. O objetivo da ação é conscientizar crianças, jovens e adultos sobre questões ambientais como preservação, manutenção e plantio de árvores.

As 100 crianças participaram do plantio, distribuindo árvores pelo parque. Após o plantio, deixaram sua marca, montando uma alegoria da copa de uma árvore em uma tela, utilizando tintas e as próprias mãos. Reforçando a ação de conscientização, a crianças pintaram folhas secas, que foram dispostas nos galhos.

No encerramento, todas as crianças receberam certificados e uma flor para presentearem suas mães.