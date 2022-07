No aniversário do Bom Prato, prefeitura assina convênio de investimentos em Programas Sociais

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 17 de maio de 2017

Nesta terça-feira (16), o prefeito e o secretário Estadual de Desenvolvimento Social Floriano Pesaro participaram do almoço especial em comemoração aos 3 anos do Bom Prato Carapicuíba. O restaurante já serviu mais de 1 milhão de refeições.

Na ocasião, foi anunciado o repasse do Governo do Estado no valor de R$ 1,2 milhão para programas sociais da cidade. A Prefeitura de Carapicuíba vai aplicar a verba em serviços de acolhimento de crianças, adolescentes e idosos, além dos equipamentos que atendem moradores em situação de rua. A prefeitura solicitou ao secretário o aumento da cota diária de refeições de 1.200 para 1.500, podendo assim beneficiar ainda mais pessoas. Em apenas 3 anos, já foram servidas mais de 1 milhão de refeições.

O Bom Prato fica na Avenida Miriam, 385. Crianças até seis anos tem a refeição gratuita. De segunda a sexta-feira são servidos 300 cafés da manhã a R$ 0,50 e 1.200 refeições no almoço por apenas R$ 1,00.