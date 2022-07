Teatro a Bordo chega a Carapicuíba neste final de Semana

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 17 de maio de 2017

Os artistas do Teatro a Bordo se apresentam em Carapicuíba neste fim de semana. A caravana com o primeiro teatro móvel solar do Brasil visita as escolas e estaciona na Praça São Pedro, na Vila Sulamericana, nos dias 19 e 20 de maio. A realização é do Instituto CCR e Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Carapicuíba.

Sol e teatro a bordo de um contêiner. Essa foi a forma que um grupo de artistas de Santos (SP) escolheu para levar seus espetáculos pelo país: um palco itinerante iluminado com a energia do sol. Durante os espetáculos, o Teatro a Bordo realizará atividades gratuitas como oficinas educativas, visitas às escolas, cortejos, peças de teatro e apresentações de artistas locais. O projeto tem oito anos de estrada e foi visto por mais de 400 mil espectadores em aproximadamente 200 cidades brasileiras.

Programação:

Sexta-feira, 19 de maio

9h Cortejo de chegança dos Artistas nas escolas

16h Oficina Educativa Bonecos Brincantes

Sábado, 20 de maio

11h Cortejo de chegança dos Artistas na Praça São Pedro, Vila Sulamericana

15h Oficina Educativa Bonecos Brincantes

17h Performance circense Sessão SOLene

18h Artistas convidados da cidade

19h Vídeo

19h30 Teatro “De Sol a Sol”