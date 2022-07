TORNEIO DE FÉRIAS – SUB 10 – Crianças do Bem é o campeão

Data de Publicação: 24 de maio de 2017

O time do Crianças do Bem venceu o Projeto CDB Jandira, na final do Torneio de Férias, categoria Sub10, realizada no sábado, 20, no Ginásio Ayrton Senna. O Torneio de Férias é uma realização da Liga Carapicuibana de Futebol de Salão, com apoio da prefeitura de Carapicuíba.

Logo no primeiro minuto de partida, Pedro Henrique bate de fora da área. A bola desvia e engana o goleiro. Crianças do Bem 1 a 0. Pouco depois, Davi se sai melhor na dividida e amplia. Carlinhos diminui para o Projeto CDB Jandira. Em seguida, Pedro Henrique marca o terceiro do Crianças do Bem. No segundo tempo, Pedro Henrique marca mais dois e finaliza a goleada: Crianças do Bem 5 a 1.

Projeto CDB Jandira – Vice Campeão

CRIANÇAS DO BEM – Lucas do Vale, Lucas Carneiro, Davi Barros, Pedro Henrique, Augusto de Freitas, Pedro Eduardo, Vitor Henrique, Allysson Fernandes, Wallace dos Santos. Comissão técnica: Eduardo, Carlos e Gilson.

PROJETO CDB JANDIRA – Gabriel, Carlos, Guilherme, Wendel, Leonardo, Miguel, Weylon, Enzo e William. Comissão técnica: Rogério, Augusto e Fabiano.

Árbitro: Orildo Vieira Vinhatti

Auxiliar: Ricardo Aparecido Pinto

Anotadora: Tatiane Furtuoso

Artilheiro – Pedro Henrique (Crianças do Bem – 22 gols)

Defesa Menos Vazada – Crianças do Bem

Melhores Jogadores – Pedro Henrique (Crianças do Bem) e Kaio Henrique (Paulista)